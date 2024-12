Prima ammonizione per Palladino mentre il suo vice non ci sarà contro il Napoli. Grossa ammenda per i cori dei tifosi della Fiorentina, ma non solo

Il Giudice Sportivo ha da poco diramato il comunicato ufficiale in seguito alla conclusione della 18esima giornata di Serie A. La Fiorentina è protagonista assoluta del comunicato, purtroppo però non per motivazioni positive.

Niente Napoli per Citterio

Squalifica per una giornata per il vice di Palladino Stefano Citterio: “per avere, al 12° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. Il collaboratore di Palladino mancherà per la sfida col Napoli, di scena sabato prossimo al Franchi. Prima ammonizione per Raffaele Palladino, finora a secco di cartellini gialli.

Due ammende, per un totale sostanzioso

Le maggiori notizie però arrivano sul fronte del tifo: “Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, a causa di un coro discriminatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, costretto l’Arbitro a sospendere la gara per circa due minuti; come da protocollo, veniva effettuato l'annuncio del comunicato contro la discriminazione; i sostenitori del predetto coro erano quantificati dai collaboratori della Procura federale per il 30% dei tifosi presenti nel settore (955); dopo l’annuncio e anche grazie al fattivo intervento del capitano della Soc. Fiorentina non si sono più verificati cori di questo genere; i responsabili dell'Ordine pubblico non sono stati in grado di stabilire con sufficiente grado di certezza quale settore del tifo dello stadio di appartenenza fosse coinvolto”.

“Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato una moneta nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Due sanzioni pesanti, per un totale di 22.000€ di multa che la Fiorentina dovrà pagare.