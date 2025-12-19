Dal Viola Park soffia un vento di cambiamento. Commisso pronto a decidere sulla figura del nuovo dirigente

La Fiorentina si sta guardando intorno alla ricerca di una nuova figura dirigenziale capace di rivoluzionare la squadra nel mercato di gennaio, per tentare una disperata rincorsa salvezza.

Un'ipotesi da scartare

Fra le ipotesi saltate fuori negli scorsi giorni c'era anche quella che vedeva possibile l'ingresso in società di figura che potessero riavvicinare i tifosi al club, giocatori del recente passato amati dalla città di Firenze come Borja Valero. L'ipotesi è però stata al momento scartata dalla società viola che ha bisogno di un dirigente con grande esperienza.

I nomi più caldi

I nomi cicolati con più insistenza sono quelli di Walter Sabatini, Pierpaolo Marino e Cristiano Giuntoli. Il Corriere Fiorentino scrive che, almeno per i primi due, non ci siano stati in alcun modo dei contatti. Per Giuntoli la situazione è diversa: L’ex dirigente di Napoli e Juventus, con il quale la Fiorentina ha già avuto qualche chiacchierata, avrebbe chiesto di poter avere un rapporto diretto con Rocco Commisso e, oltre a un ingaggio importante, pretende anche piena autonomia.

Vento di cambiamento

La decisione non può essere rimandata ancora a lungo e tutto lascia pensare che possa arrivare entro metà della prossima settimana. Goretti, o nuovo d.s.? In caso di nuovo ingresso societario Goretti potrebbe tornare nella sua posizione antecedente alle dimissioni di Pradè. Sarà come sempre Commisso a decidere anche se da dall’interno del Viola Park soffia abbastanza forte il vento del cambiamento.