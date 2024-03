Di Gennaro: "Per Sarri credo che la Fiorentina possa essere un'opzione. Italiano lo vedo bene a Napoli, credo che senza Barone...."

A TMW Radio ha parlato l'ex calciatore della Fiorentina e attualmente commentatore sportivo Antonio Di Gennaro. Queste le sue parole sui possibili cambi in panchina per la prossima stagione di Serie A:

“Sarri non s'è lasciato benissimo con Napoli. Io credo che Firenze potrebbe essere un'opzione. Non so se senza Barone Italiano possa rivedere la sua posizione alla Fiorentina. Per il Napoli sarebbe un profilo giusto Italiano, anche perché non so se Conte ha l'idea di andare a Napoli”