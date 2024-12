Comuzzo: "Non ci poniamo limiti e restiamo lassù col nostro grande gruppo. Bove è tranquillo e lo siamo anche noi in campo ora"

Grande protagonista in campo Pietro Comuzzo, che a Dazn ha commentato così la vittoria sul Cagliari:

"Ci siamo messi lì in area a fine partita per difendere il risultato ma la nostra forza è la squadra, lo facciamo insieme e l’importante era non subire gol e ci siamo riusciti. Il cambio modulo ci ha dato tanti vantaggi, che si son visti nei risultati. I primi difensori sono gli attaccanti e noi lavoriamo bene grazie a loro, poi cerchiamo di dare tutto ma senza il lavoro di tutta la squadra non saremmo nulla.

Senza limiti? Non ce ne poniamo, pensiamo partita dopo partita. Questa era una partita tosta, sappiamo che vincere ci fa restare lì, per cui ci crediamo. Se siamo lì il motivo è la nostra grande unione di squadra. Il coro per Bove? E’ un’emozione bellissima, noi ovviamente giochiamo per lui. Mette l’anima in campo e lo facciamo anche noi, lui sta bene, è tranquillo e lo siamo anche noi".