Mascherano e la chiamata per 'strappare' Beltran all'Italia

Lucas Beltran sarà il punto di riferimento offensivo della Fiorentina per il futuro, ma non è detto che lo sia anche della nazionale italiana.

Roberto Mancini lo aveva inserito nella schiera dei giocatori che sarebbero stati seguiti da vicino, sarebbero stati osservati attentamente prima di poter poi inserirli nel gruppo azzurro, così come successo con Mateo Retegui recentemente.

Le dimissioni del selezione e una chiamata dall'Argentina potrebbero far saltare definitivamente questo progetto. La chiamata in questione è quella di Javier Mascherano, che per conto della Federazione del suo paese, sta seguendo diversi calciatori sotto i 23 anni per portarli al preolimpico in Venezuela. Qualora questa chiamata arrivasse veramente, come si dice con insistenza da quelle parti, ecco che il destino di Beltran si tingerebbe definitivamente di Albiceleste (almeno a livello di Nazionale).