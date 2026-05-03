Under 16, sfuma il sogno scudetto: al Viola Park vince il Pescara. Cristiani: "Tanti ragazzi sono cresciuti, complimenti a loro"

Enrico Cristiani, allenatore della Fiorentina Under 16, ha parlato così ai microfoni dei canali ufficiali viola dopo la vittoria dei suoi per 2-0, che però non è bastata per passare il turno.

Le parole di Cristiani

“Abbiamo approcciato male la partita di Pescara subendo 3 gol in 10 minuti e non riuscendo a segnare nonostante le occasioni. Oggi le abbiamo avute noi le chance, ma ribaltare un 3-0 quando una squadra si mette in blocco basso non è mai facile. Faccio i complimenti ai miei ragazzi perché comunque ci hanno creduto fino alla fine, bastava trovare la rete un po' prima, ma questo è il calcio. Complimenti anche al Pescara, già in campionato si era visto che avrebbero potuto metterci in difficoltà. Mi porto dietro la consapevolezza che tanti ragazzi sono cresciuti, e devono ancora crescere: questa partita è una delle cose che può farti crescere mentalmente. Sono tutti dispiaciuti, ma posso solo dire che è stata una stagione che ci ha visti protagonisti”.

Si ferma il cammino

Infatti, dopo l'andata vinta dagli abruzzesi per 3-0, al Viola Park non è bastato il 20 viola: in rete il solito Croci, su rigore, e Innocenti. Sfuma quindi il sogno scudetto dopo una ‘regular season’ chiusa al secondo posto.