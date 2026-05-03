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Under 16, sfuma il sogno scudetto: al Viola Park vince il Pescara. Cristiani: "Tanti ragazzi sono cresciuti, complimenti a loro"

Redazione /
Il tecnico della Fiorentina Under 15 Enrico Cristiani. (da ACF Fiorentina)
Il tecnico della Fiorentina Under 15 Enrico Cristiani. (da ACF Fiorentina)

Enrico Cristiani, allenatore della Fiorentina Under 16, ha parlato così ai microfoni dei canali ufficiali viola dopo la vittoria dei suoi per 2-0, che però non è bastata per passare il turno.

Le parole di Cristiani

“Abbiamo approcciato male la partita di Pescara subendo 3 gol in 10 minuti e non riuscendo a segnare nonostante le occasioni. Oggi le abbiamo avute noi le chance, ma ribaltare un 3-0 quando una squadra si mette in blocco basso non è mai facile. Faccio i complimenti ai miei ragazzi perché comunque ci hanno creduto fino alla fine, bastava trovare la rete un po' prima, ma questo è il calcio. Complimenti anche al Pescara, già in campionato si era visto che avrebbero potuto metterci in difficoltà. Mi porto dietro la consapevolezza che tanti ragazzi sono cresciuti, e devono ancora crescere: questa partita è una delle cose che può farti crescere mentalmente. Sono tutti dispiaciuti, ma posso solo dire che è stata una stagione che ci ha visti protagonisti”.

Si ferma il cammino

Infatti, dopo l'andata vinta dagli abruzzesi per 3-0, al Viola Park non è bastato il 20 viola: in rete il solito Croci, su rigore, e Innocenti. Sfuma quindi il sogno scudetto dopo una ‘regular season’ chiusa al secondo posto.

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