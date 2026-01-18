Il futuro della Fiorentina è già il presente, perché Catherine Commisso, come probabilmente stava già avvenendo negli ultimi mesi, ha preso e prenderà in mano le redini della situazioni (delle situazioni): da un lato c'è il futuro di Mediacom, dall'altro quello della società viola. Sarà la signora Commisso quindi a gestire intanto l'attuale stagione, sperando di condurre poi la Fiorentina fuori dalla palude, scrive La Nazione.

Nel frattempo arriverà Paratici, con un contratto di quattro anni e mezzo: complesso dire oggi se propedeutico ad un ponte con un'altra proprietà, anche perché finora di offerte reali e concrete non se ne sono mai registrate, stante anche la ferrea volontà di resistenza di Rocco Commisso, finché l'ex patron ha potuto. La famiglia dell'imprenditore italoamericano ha grande fiducia in Ferrari e da lì si è già ripartiti, visto il ruolo centrale del DG, così come quello di Mark Stephan, AD dedito però ad attività più finanziarie.