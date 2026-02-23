Bocci: "Sarà una partita complicata, il Pisa è squadra vera. Parisi terzino mi spaventa"

Alessandro Bocci, giornalista de Il Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Bruno durante il Pentasport, commentando così la partita di stasera tra Fiorentina e Pisa.

Sulla partita e sulla lotta salvezza

“Stasera sarò realista, sarà una partita complicata per la Fiorentina. Anche se il Pisa non ha grandi valori tecnici è una squadra vera, e sedici gol su venti li ha fatti in trasferta. La Fiorentina non dovrà sbagliare l’approccio, perché con una vittoria aggancerebbe Lecce e Cremonese, aprendo un nuovo finale di campionato, e anche il Torino non potrà certo stare tranquillo: dal Cagliari in giù sono tutte impelagate nella lotta salvezza. Al momento la squadra che sta peggio è la Cremonese, mentre il Lecce contro l’Inter mi è parso in salute. In questo 2026 la Fiorentina ha saputo dare una svolta al proprio campionato: adesso deve continuare su questa strada, vincendo gli scontri diretti”.

Sulle scelte di Vanoli

“Le scelte di formazione sono obbligate: Parisi giocherà terzino al posto di Gosens, una soluzione che mi spaventa perché in fase difensiva concede spesso qualcosa. Preferirei avere Gudmundsson, ma non credo recupererà per partire dal 1', mentre Harrison e Solomon a Como hanno dato segnali importanti”.