Il pericolo che viene dalla Lombardia

Il capitolo Arabia sembra essere ormai definitivamente chiuso per il difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo. Ma il futuro del giocatore, ancora, non è scritto.

Tutto aperto

Che Comuzzo piaccia tanto a tanti è un fatto appurato ormai da tempo. In queste ore però l'Atalanta sembra aver premuto il piede sull'acceleratore per cercare di portarsi a casa il centrale classe 2005.

Pericolo lombardo

Attenzione anche alle mosse del Milan, che sta portando avanti un mercato caotico, ma potrebbe anche avere le risorse da investire in questa operazione. E di risorse ce ne vogliono eccome, perché la Fiorentina viaggia sempre su richieste che si aggirano sui 40 milioni di euro, dopo aver detto di no in inverno a 30 milioni più bonus offerti dal Napoli.

E la Premier?

Più freddo questo capitolo, almeno nel momento in cui scriviamo, ma di estimatori il buon Pietro ne ha anche Oltremanica e anche lì moneta da mettere sul piatto ce n'è, eccome.