Paratici pensa anche alla difesa. Il Ds viola mette nel mirino un esperto terzino sinistro

Lo ha detto anche Fabio Grosso nella conferenza stampa di questa mattina: l'obiettivo è comporre una rosa che abbia due giocatore per ogni ruolo. Osservando la squadra viola, oltre all'attacco ancora da completare, emerge chiaramente la mancanza di un terzino sinistro.

Reparto da rinforzare

In quel ruolo l'unico a disposizione di Fabio Grosso è il giovane spagnolo Valdepenas. In questi ultimi giorni di mercato, Paratici dovrà cercare di completare anche questa mancanza. E un nome sembra essere finito sulla lista del Ds viola…

Il nome nuovo

Si tratta del terzino italo-brasiliano Emerson Palmieri, vincitore dell'Europeo del 2021 con la maglia azzurra. L'ex Roma e Chelsea, attualmente al Marsiglia, è però nel mirino anche della Juventus e del Santos, una concorrenza tutt'altro che banale da superare. A scriverlo è il giornalista brasiliano esperto di mercato Cesar Luis Merlo.