Miretti in orbita Fiorentina? Non proprio. Il padre: "A gennaio non si muove"

Il centrocampista della Juventus Fabio Miretti è uno dei nomi cercati dalla Fiorentina per rinforzare il centrocampo viola. I tentativi della dirigenza gigliata, complice l'alto prezzo e la volontà, sembrano essere andati a vuoto.

Le parole del padre

A confermarlo è il padre del ragazzo, che a Tuttosport ha rivelato: "A gennaio non penso che si muova, lui non vuole andare via. Ci sono tante voci, ma nulla di realmente concreto. Spalletti è contentissimo, gli dispiace persino se Fabio gioca poco. Ma ci crede ed è già importante. Se non avesse fatto un minuto, sarebbe un altro discorso, ma ora sta crescendo per cui non avrebbe senso andare via adesso, almeno dal suo punto di vista."

I colpi a centrocampo

La Fiorentina dovrà rivedere i propri obiettovi per il centrocampo. Nonostante l'arrivo di Brescianini la sensazione è che la squadra viola possa muoversi ancora per questa zona del campo, anche considerando i molti nomi in uscita.