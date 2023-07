Il Tirreno: Piace Murillo, gli occhi sulla difesa

A pagina 28 de Il Tirreno si parla in maniera approfondita del mercato della Fiorentina, con un articolo dal titolo: “Viola Occhi sulla difesa”. Sottotitolo: “La Fiorentina è a caccia dell’erede di Igor: piace Murillo, ma non solo Da Beraldo a Rouault, le opzioni non mancano: c’è sempre Nikolaou”.

Articolo che inizia così: “Mentre la Fiorentina continua a tessere le fila sul fronte degli attaccanti, con Nzola sempre in testa alla lista dei possibili obiettivi, la priorità, adesso, è in difesa. Come anticipato nei giorni scorsi da Vincenzo Italiano, venerdì (il 28) dovrebbe essere chiaro anche il destino europeo dei viola con l’eventuale richiamata in Conference in caso di esclusione della Juventus: si proverà ad anticipare i tempi, garantendo al tecnico una soluzione difensiva in più, alla luce dell’uscita (ricca) di Igor”.

Di spalla anche un trafiletto sull'amichevole di ieri: “Col Catanzaro segnano in tre: in rete Kokorin”.