Carnasciali: "Sono preoccupato, la Fiorentina è in ritardo sul mercato. La rosa è troppo corta e fra un mese si gioca..."

Daniele Carnasciali, ex giocatore gigliato, è intervenuto a Radio Serie A dove ha parlato della Fiorentina di Raffaele Palladino, un work-in-progress che perde più pezzi di quanti ne inserisca… Sentite l'opinione di un ex viola:

“Milenkovic via ok, ma la rosa è corta”

“Le ultime stagioni di Milenkovic non sono state positive quindi la sua cessione è giusta. Pongracic interessante, viene da una buona stagione: un'operazione che mi convince. Però negli altri reparti la rosa è molto corta”.

“Sono preoccupato”

“Kean ci sta ma non è un bomber per me, quindi anche lì bisogna intervenire. Centrocampo? Non ho capito la scelta di rinunciare a Castrovilli e Bonaventura. Sono preoccupato perché manca un mese al campionato e servono ancora tanti giocatori: la Fiorentina è in ritardo . Le concorrenti stanno facendo mercato e se si vuole lottare per posizioni importanti, bisogna darsi una mossa”.

Palladino? "A Monza ha fatto bene, ma Firenze è una piazza particolare, ci vuole carattere".