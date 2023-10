Italiano: "L'Empoli ha ripreso a far punti, sarà un derby delicato. Conference? Non esistono titolari"

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è intervenuto ai canali ufficiali viola prima del match contro l'Empoli:

“I nostri nazionali stanno bene, da oggi siamo al completo. L'Empoli arriva dopo un periodo positivo per noi, ma guai a fermarsi. Abbiamo altri due giorni per lavorare e prepararci al meglio. Sosta? Chiaro che ti toglie tanti giocatori, ma con quelli che sono rimasti abbiamo lavorato bene. Abbiamo dato anche qualche giorno di riposo ai ragazzi, adesso ci mancano solo da limare i dettagli per l’Empoli”.

E sul Viola Park: “Chiaro che tutto questo dà grande visibilità a questa struttura. Commisso ci ha consegnato un qualcosa di straordinario. Siamo ogni giorno tutti insieme e così è un piacere lavorare. Questo ci renderà ancora più uniti”.

Poi sull'Empoli: “In questi anni ci ha sempre messo in difficoltà, derby partita delicata e sentita. Avversario che ha cambiato guida ma sta bene. Vogliamo alimentare la nostra striscia e l’entusiasmo. L’Empoli ha fatto ottimi risultati con Andreazzoli, hanno ripreso a far punti: è sempre la stessa squadra fastidiosa che non molla mai con giocatori di grande talento. Andranno presi con la massima attenzione”.

Infine: “Conference? Ci aspetta un altro filotto di partite, un altro momento in cui dovremo stare tutti pronti e preparati. Ormai ci siamo abituati. Non ci sono titolari e non, ma tutti devono sempre essere pronti per entrare in campo”.