Ben 9 anni con la casacca della Fiorentina addosso, l’ex difensore viola Celeste Pin ha parlato a Il Brivido Sportivo in vista del ritorno degli ottavi di finale di Conference League contro il Panathinaikos. Pin ha spaziato su vari temi caldi dell’attualità a tinte viola, ma non solo.

‘Involuzione viola, eppure la rosa è importante, ma…’

“Palladino è stato bravo e intelligente a capire le difficoltà trovando anche le contromosse dopo un avvio molto complesso, nell’ultimo periodo tuttavia c’è stata un’involuzione della Fiorentina sul piano del gioco e dei risultati. Deve ritrovare la duttilità che ha mostrato e cambiare le proprie convinzioni in base ai giocatori a disposizione, per mettere in condizione la squadra di rendere al meglio. La rosa della Fiorentina è importante, a maggior ragione dopo i rinforzi di gennaio, di qualità e ben assortita”.

‘Palladino deve lavorare sui secondi tempi, la Fiorentina spesso non scende in campo’

“All’andata la Fiorentina ha messo tanto del suo per complicare la gara col Panathinaikos. L’atteggiamento iniziale non mi è piaciuto per niente, non si possono subire due gol in quel modo, essendo passivi e deconcentrati. La Fiorentina si è poi svegliata ed ha avuto una reazione d’orgoglio, quindi l’approccio è stato assolutamente sbagliato. Nella ripresa c’è stato il buio, la squadra non è scesa in campo lasciando l’iniziativa agli avversari e perdendo la partita. Mi aspettavo molto di più, ma non è una novità che la Fiorentina nel secondo tempo si spenga. Impensabile lasciare metà partita agli avversari, non è una questione tecnica ma psicologica e su questo Palladino deve lavorare”.

“Mi aspetto una gara difficile perchè i greci partiranno accorti e coperti in virtù della vittoria ottenuta in casa. La Fiorentina dovrà fare la gara e giocare con intensità e concentrazione per tutta la partita, avendo pazienza. La squadra viola ha tutto per ribaltare il risultato e passare, i greci sono tutt’altro che imbattibili, ma servirà la miglior Viola”.