Il futuro di Rugani dovrebbe essere lontano dall'Italia: Farioli lo vuole per sostituire Sutalo

Oltre a McKennie, accostato nei giorni scorsi alla Fiorentina, un altro esubero della Juventus è stato proposto alla dirigenza gigliata: stiamo parlando di Daniele Rugani che, non rientrando nei piani del neo tecnico bianconero Thiago Motta, nonostante il recente rinnovo del contratto sarebbe stato di fatto messo alla porta della Continassa.

E pensare che i bianconeri qualche mese fa gli avevano rinnovato il contratto

I bianconeri avevano rinnovato il contratto del difensore classe ’94, che scadeva lo scorso giugno, con l’obiettivo di monetizzare qualcosa con la sua cessione. Per il momento però sul giocatore ci sono tanti interessamenti - oltre ai viola si sono avvicinati a lui anche Atalanta e Bologna in Italia, e l’Al Shabab in Arabia - ma ancora nessun club ha deciso di fare sul serio formulando una vera e propria offerta ai bianconeri. Nelle ultime ore però si è aperto un ulteriore scenario.

Farioli lo vuole all'Ajax in caso di partenza di Sutalo

Secondo quanto riportato quest’oggi da Sportitalia l’ex difensore dell’Empoli potrebbe davvero scegliere la pista estera: il giocatore piace molto al nuovo allenatore del Ajax Francesco Farioli. Il tecnico italiano avrebbe individuato in Rugani il profilo adatto a sostituire il partente Sutalo. Una trattativa che potrebbe tranquillizzare i tifosi della Fiorentina che sin da subito, da quanto il giocatore è stato accostato alla squadra di Palladino, non hanno certo fatto i salti di gioia per l’ennesimo affare con la Juventus.