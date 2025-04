Un vice Kean molto particolare, ma i numeri non mentono

Robin Gosens vice Kean? Il tedesco non ha certo le caratteristiche fisiche e tecniche per sostituire in tutto e per tutto l'attaccante viola, ma i suoi numeri non mentono: quando il bomber viola non c'è, l'ex Atalanta si trasforma in un cecchino e trascina i viola alla vittoria.

I precedenti

E' successo già in tre occasioni, con Gosens a segno senza Kean in campo e la Fiorentina vittoriosa: contro Genoa in trasferta, Lecce al Franchi e pochi giorni fa a Cagliari. Tre dei cinque gol del tedesco in campionato sono arrivati in questa particolare situazione. Sperando che la striscia possa continuare oggi. Lo scrive La Nazione.

