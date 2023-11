Sarà Fiorentina-Parma agli ottavi di finale di Coppa Italia. Si è appena conclusa Lecce-Parma, terminata 2-4 per i ducali.

Partita molto emozionante fin da subito, con gli ospiti che partono fortissimo e che in neanche mezz'ora si portano sullo 0-2: segnano Sohm e Bonny, con un'autentica perla all'incrocio.

Il Lecce trova la forza di reagire solo nella ripresa. Protagonisti Piccoli e Strefezza, coloro che ristabiliscono la parità a un quarto d'ora dalla fine. Gran gol dell'ala ex Spal.

Ma ad essere folli sono i minuti di recupero. In una ripresa dove i salentini hanno schiacciato il Parma, quando tutto sembrava apparecchiato per i supplementari, su grande azione sulla fascia e cross di Man una doppia deviazione porta all'autogol di Pongracic al 94° minuto. C'è tempo anche per un rigore per la squadra di Pecchia, trasformato dallo stesso Man.

Finisce così. Sarà dunque il Parma a venire al ‘Franchi’ per sfidare la Fiorentina il 6 dicembre negli ottavi di finale.

Per il Lecce, in campo gli ex viola Venuti e Brancolini. Il secondo, in particolare, è protagonista in negativo con qualche uscita completamente fuori tempo.