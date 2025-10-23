La formazione ufficiale della Fiorentina: Pioli applica un ampio turnover in vista del Bologna. C'è Fagioli, in attacco torna Dzeko

Pochi minuti fa Stefano Pioli ha resto noto l'undici titolare della Fiorentina che tra poco piu di un'ora scenderà in campo contro il Rapid Vienna per la seconda giornata di Conference League. Come già annunciato in conferenza stampa, il tecnico gigliato applica un ampio turnover in vista della sfida di domenica contro il Bologna.

Le scelte del tecnico gigliato: ampio turnover in vista del Bologna

Nessuna chance per Martinelli, tra i pali ci sarà De Gea. Difesa a tre inedita composta da Comuzzo, Pablo Marì e Viti. Sulle fasce ci saranno Fortini a destra e Parisi a sinistra, con Nicolussi Caviglia in cabina di regia con Fortini e Ndour mezz'ala. In attacco, considerata l'assenza di Moise Kean, toccherà alla coppia Piccoli Dzeko.

Queste le formazioni delle due squadre:

Rapid Vienna (4-4-2): Hedl; Demir, Ahoussou, Raux-Yao, Horn; Bolla, Amane, Seidl, Antiste; Kara, Wurmbrand.

Fiorentina (3-5-2): De Gea; Comuzzo, P.Marì, Viti; Fortini, Ndour, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Parisi; Piccoli,Dzeko. All.: Pioli