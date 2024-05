L'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, intervistato da Sky in vista della finale di Conference League, ha detto: "Ci arriviamo con una consapevolezza diversa perché abbiamo già vissuto quest’attesa. Ci arriviamo con un po’ d’esperienza, un po’ di conoscenza e consapevoli di andarci a giocare qualcosa di importantissimo. Cercheremo di preparare tutto nel migliore dei modi. È sempre una finale, una partita nella quale vai ad affrontare un avversario preparato che ha qualità e valore. Ci dobbiamo giocare le nostre chance e lo faremo nei migliori dei modi".

“Ma giochiamo ad Atene e…”

Sulla comparazione tra Olympiakos e West Ham: "Non si tratta di meno forte o più forte. È una finale nella quale ogni dettaglio ti può far perdere o vincere. Lo scorso anno ne abbiamo avuto la dimostrazione: non ci siamo comportato in maniera corretta in una situazione e abbiamo perso. Se una squadra arriva in finale vuol dire che ha fatto un percorso ottimo. Mi aspetto una gara difficile. Giocheremo ad Atene il che può rappresentare una difficoltà in più".

“Un grande orgoglio”

Sulla Fiorentina: "La sensazione è quella che stiamo ripetendo il percorso dello scorso anno: ottimo finale di stagione con tutti i ragazzi in condizione. Abbiamo giocato una semifinale di altissimo livello col Brugge. Penso che la Fiorentina ci arrivi bene: sono molto fiducioso. Se sono orgoglio di rappresentare l'Italia? È una grandissima soddisfazione. Adesso ci siamo noi ed è un grande orgoglio. Arrivare lunghi in questa competizione è dura e rappresenta un grande percorso, però è pur vero che le finali quando si giocano bisogna cercare di vincerle. Per tutta la società ovviamente rappresenta un grande orgoglio".