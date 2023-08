La squalifica di Turati favorisce Cerofolini: l'ex viola in campo dal primo minuto contro l'Atalanta

Tra poco minuti, alle 18:30, allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone i padroni di casa di mister Di Francesco ospitano l’Atalanta di Gasperini, nel primo anticipo della seconda giornata di Serie A. Tra i ciociari da segnalare l’esordio ufficiale di Walid Cheddira, appena arrivato dal Bari, e l’ex viola Michele Cerofolini.

L’ex terzo portiere gigliato, che comunque resta di proprietà della Fiorentina, torna in campo per sostituire Turati dopo la squalifica di un turno per bestemmia rifilatagli in settimana dal giudice sportivo. Questa la formazione ufficiale del Frosinone:

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Barrenechea, Mazzitelli, Gelli; Baez, Cheddira, Harroui. All.Di Francesco