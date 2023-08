I convocati della Fiorentina per il Lecce: Italiano ritrova Kayode, ancora out Ikone e Sabiri. Amrabat...

Pochi minuti fa l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha reso noto la lista dei convocati in vista della sfida di domani pomeriggio contro il Lecce: per domani il tecnico potrà contare su 25 giocatori. Resta ancora escluso Amrabat, molto vicino a lasciare definitivamente Firenze. Out anche gli infortunati Ikonè e Sabiri, oltre che al lungodegente Barak. Ormai fuori dal progetto sportivo Jovic, nuovamente escluso dalla lista. Dopo la febbre che lo ha escluso dall'andata del playoff di giovedi scorso contro il Rapid Vienna torna regolarmente disponibile anche Kayode

Questa la lista completa dei convocati.

Amatucci, Beltran, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Christensen, Comuzzo, Dodo, Duncan, Gonzalez, Infantino, Kayode, Kokorin, Kouame, Mandragora, Martinelli, M.Quarta, Milenkovic, Mina, Nzola, Parisi, Arthur, Ranieri, Sottil, Terracciano.