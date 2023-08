Solo uno scampolo per Vranckx nella vittoria del Wolfsburg. E ora il belga si prepara a diventare un nuovo giocatore viola

Dopo l’ultima news di mercato, che vorrebbe la Fiorentina su Aster Vranckx del Wolfsburg, l’interesse di tutti i tifosi viola si è spostato sul centrocampista ex Milan. E questo pomeriggio il classe 2001 è comunque sceso in campo con I Lupi nella seconda giornata di Bundesliga.

Questo pomeriggio il suo Wolfsburg era impegnato in trasferta sul campo del Colonia e, dopo aver guardato i compagni per 80 minuti, il centrocampista belga è stato mandato in campo dal tecnico Nico Kovac all’85’: entrato al posto di Cerny, è stato utile per mantenere il risultato di 1-2 fino al fischio finale.

Quella di quest’oggi dovrebbe essere l’ultima apparizione di Vranckx con la maglia del club tedesco: in settimana dovrebbe concludersi l’affare con la Fiorentina ed il giocatore potrebbe essere a Firenze già in occasione del ritorno del preliminare contro il Rapid Vienna.