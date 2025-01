Affari bloccati tra Fiorentina e Napoli: per arrivare a Biraghi gli azzurri devono cedere due pedine

Così come Folorunsho è in attesa di un colpo in entrata da parte del Napoli per approdare alla Fiorentina, così Cristiano Biraghi aspetta due cessioni in casa partenopea per sperare in una nuova avventura in Campania. Il club azzurro deve cedere sia Zerbin, che però è già promesso sposo del Venezia, sia Spinazzola, per arrivare all'ex capitano viola, cercato anche dal Bologna.

Per Spinazzola si era parlato anche di Fiorentina, ma il terzino sinistro non sembra convinto della destinazione toscana. Rimane viva l'ipotesi Torino per lui. Quando si concretizzeranno entrambe le cessioni, il Napoli potrebbe provare l'affondo per Biraghi.