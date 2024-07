La Fiorentina non è la prima italiana a provarci per Vitik. Il retroscena di mercato

La Fiorentina vuole provare a pescare ancora una volta in Repubblica Ceca per rinforzare la difesa. Martin Vitik potrebbe raggiungere il connazionale Barak a Firenze, ma solo in caso di cessione di Milenkovic.

Offerta insufficiente

La Fiorentina ha presentato un’offerta ufficiale da 10 milioni di euro più bonus al club ceco per il cartellino di Vitik. Una proposta - riporta calciomercato.com - che al momento è ritenuta bassa dallo Sparta Praga del direttore sportivo Tomas Rosicky.

La Fiorentina non è la prima italiana a cercarlo

Vitik - continua il sito - non è in orbita Serie A per la prima volta, nonostante sia un classe 2003. Il calciatore ceco era stato infatti proposto e valutato dal Napoli sia la scorsa estate, dopo l’addio di Kim, e poi a gennaio scorso, quando il club aveva valutato un possibile innesto nel reparto arretrato. In entrambi i casi i dialoghi non sono andati avanti.