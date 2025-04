A Sky Sport ha parlato in un'intervista il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, analizzando vari temi della sua gestione tra cui anche i mercati passati e gli obiettivi della squadra. Queste le sue parole: "Il no al Napoli per Comuzzo? Nessuno può venire qui dicendo di essere più importante e quindi di prendere chi vuole. Se vendo qualcuno lo faccio a molto, come per Vlahovic, Chiesa o Nico Gonzalez. Mercato importante? Vogliamo fare meglio della stagione prima. Nei miei cinque anni abbiamo fatto massimo 62 punti, quest’anno siamo a 51 e mancano ancora 8 partite. Conference League? Dal mio arrivo non abbiamo ancora vinto niente e questo ci dispiace, sarebbe un regalo bellissimo per Firenze“

E sul possibile obiettivo Champions: “No, se arriva arriva, in caso contrario non è un fallimento. Tengo molto a Palladino. È un ragazzo giovane, ha perso la mamma e poi c’è stato il problema di Bove: non è un caso che in quei giorni abbiamo avuto difficoltà. Ora vogliamo tornare al livello dell’andata. Tanti giovani stanno emergendo, come Comuzzo, Kayode, Sottil, anche grazie al Viola Park. Spero che queste strutture ci portino ragazzi da aggregare in prima squadra, ripagherebbe tutti gli sforzi”.