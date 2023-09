Viviano e quel particolare numero di maglia: "Ecco perche ho scelto la 2"

Dopo le tre stagioni in Turchia, l’ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano dopo l'esperienza ha scelto di tornare in Italia, e di vestire la maglia dell’Ascoli. Ed in occasione della festa per i 125 anni del club Marchigiano il portiere toscano ha spiegato anche i motivi della particolare scelta del numero di maglia: l’estremo difensore questa stagione vestirà la maglia numero 2. Queste le sue parole riportate dal Corriere Adriatico:

“I motivi della mia scelta? Non c'era l'uno e è preso quello. Ho giocato per la prima volta ad Ascoli nel 2005, mi era rimasto in mente l'ambiente che avevo visto. È anche per quello che sono venuto. Se cammino in centro e chiedo ai bambini che squadra tifi, rispondono Ascoli. Garantiamo impegno e sudore, i risultati poi sono una diretta conseguenza. Servirà l'aiuto di tutto"