Non vince nemmeno il prossimo avversario della Fiorentina: il Vitoria prende un solo punto con il Rio Ave

Non vince nemmeno il Vitoria Guimarães, prossimo avversario della Fiorentina, fermato in campionato dal modesto Rio Ave. I portoghesi a quota 13 in Conference League sono andati sotto di ben due reti, al 38' infatti stavano perdendo già 2-0.

La doppia rimonta del Vitoria

La reazione però c'è stata. In meno di dieci minuti, prima Rivas e poi Silva l'hanno ripresa portando a casa un punto non troppo utile per la rincorsa all'Europa League. Il Vitoria resta infatti al sesto posto con 22 punti racimolati in 14 giornate, alle spalle del Braga.

Giovedì scontro diretto

La Fiorentina, reduce dalla sconfitta di Bologna, si troverà davanti dunque un avversario non in forma smagliante. Tuttavia, andrà considerata la tenacia dei ragazzi di Rui Borges che hanno saputo rimontare un doppio svantaggio. I Viola di Palladino, a quota 12 in Conference, dovranno provare a fare punti in Portogallo per certificare la qualificazione fra le prime otto.