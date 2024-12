Masterclass di Inzaghi: demolita la Lazio a domicilio. Punteggio tennistico per l'Inter - Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Una debacle totale. Quella della Lazio di Baroni, che questa sera è stata ribaltata a domicilio dall'Inter di Simone Inzaghi. Un passivo pesantissimo quello subito dai biancocelesti, sommersi dalle reti dei nerazzurri: 0-6 il finale all'Olimpico.

In gol ci sono andati Calhanoglu su rigore, Dimarco, Barella, Dumfries e infine il subentrato Carlos Augusto, prima del gol del tennistico 6-0. Un risultato che, in parte, può far sorridere la Fiorentina: l'Inter va a +3 ma la Lazio così resta a parimerito con una gara in meno rispetto ai Viola. Da recuperarsi proprio con l'Inter.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 37, Napoli 35, Inter* 34, Fiorentina* 31, Lazio 31, Juventus 28, Bologna* 25, Milan* 23, Udinese 20, Empoli 19, Torino 19, Genoa 16, Roma 16, Lecce 16, Parma 15, Verona 15, Como 15, Cagliari 14, Monza 10, Venezia 10.

* = una partita da recuperare