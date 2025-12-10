"Hangover Viola" torna domani con una puntata speciale nel post partita di Fiorentina-Dinamo Kiev

Appuntamento speciale questa settimana con Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com. Non andremo in onda come di consueto questa sera bensì domani, subito dopo il fischio finale di Fiorentina-Dinamo Kiev, per commentare a caldo la prestazione della squadra di Vanoli e in generale il momento che sta attraversando.

Parteciperanno i nostri redattori e il direttore Stefano Del Corona. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.