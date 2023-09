Grave infortunio per un difensore di Sottil. Non ci sarà contro la Fiorentina

Guai in arrivo per l'Udinese di Andrea Sottil, prossimo avversario della Fiorentina in campionato. Il 2023 di Enzo Ebosse è già finito.

Il motivo? L'infortunio al crociato che lo terrà fuori per un bel po'. A comunicare il duro infortunio di Ebosse ci ha pensato la stessa Udinese attraverso una nota ufficiale diramata sui propri canali:

“Udinese Calcio comunica che, all’esito di esami approfonditi e di un consulto effettuato in data odierna con il Professor Mariani presso la Clinica Villa Stuart di Roma, è stata evidenziata per il calciatore Enzo Ebosse la lesione del legamento crociato del ginocchio destro".

E poi ancora: " Il giocatore è stato operato questo pomeriggio presso la clinica romana e l’intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore rientrerà nei prossimi giorni a Udine per intraprendere l’iter riabilitativo. Tutta la famiglia bianconera manda un grande abbraccio ad Enzo”.