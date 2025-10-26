Home / News I convocati di Pioli: Gosens e Kean tornano al loro posto Redazione / 26 October 2025, 13:18 Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Foto: Vicario/Fiorentinanews.com C'erano pochi dubbi ma la lista dei convocati di Stefano Pioli in vista del match con il Bologna ha confermato la presenza sia di Gosens che di Kean per la gara di oggi pomeriggio. Questa la lista del tecnico: Notizie correlate Calamai: "Il tempo per Pioli sta scadendo, ha quattro partite per difendere il suo lavoro e salvare la panchina" Straordinari per Nicolussi Caviglia e Fagioli mentre Pioli è totalmente dedito al Pablo Marì-smo La caviglia dà tregua a Kean: il sacrificio di Vienna per far male al Bologna. Ma quale ritardo sulla tabella di marcia! 💬 Commenti (1) Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Condividi Commenta