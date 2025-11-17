Papà Waigo: "Spero di portare qualche campioncino senegalese alla Fiorentina. Alla squadra viola serve un progetto sportivo lungo"

L'ex attaccante della Fiorentina Papa Waigo ha parlato a Lady Radio del suo nuovo ruolo di ds in Senegal e del suo passato a Firenze.

Il nuovo ruolo

“Ora faccio il direttore sportivo in Senegal. Il prossimo mese sarò a Firenze e spero nasca una partnership con la Fiorentina. Spero di poter portare qualche talentino senegalese a Firenze, anche se il tema degli extracomunitari è molto incasinato”

La partita contro la Juventus

“La Fiorentina non è partita bene, ma devono puntare sulla continuità del progetto. Ormai ci sono allenatori che vanno e vengono, il calcio è cambiato. La partita contro la Juventus? Basta che Vanoli faccia vedere il passato ai giocatori. Non deve dire nulla, la partita si presenta da sola. Sono orgoglioso di essere parte della storia viola con quel gol contro i bianconeri. Speriamo di vincere sabato”