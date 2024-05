La Fiorentina si fa rimontare due gol in quarto d'ora dalla Roma e ai rigori perde la Coppa Italia Femminile

ROMA-FIORENTINA 3-3 (7-6 d.c.r.) (10' Hammarlund, 20' Giacinti, 48', 71' Janogy, 75' Minami, 90' Viens)

SEQUENZA RIGORI: Agard palo, Giugliano gol, Cinotti gol, Linari gol, Boquete gol, Sonstevold parato, Longo gol, Valdezate gol, Severini parato, Troelsgaard gol.

FIORENTINA: Baldi; Toniolo (79' Erzen), Georgieva, Agard, Faerge; Janogy (79' Longo), Catena, Severini, Johansdottir (121' Cinotti); Hammarlund (103' Lundin), Boquete. All.: De La Fuente

Gol di Troelsgaard. La Roma vince la Coppa Italia Femminile

Sbaglia Severini. Rigore battuto malissimo, Caesar intuisce e para facilmente. Match point Roma

Gol di Valdezate. Rigore fortissimo e Baldi stavolta spiazzata, pari Roma

Gol di Longo! Altro rigore perfetto e Caesar spiazzata, viola avanti

Para Baldi! Sonstevolt apre il piattone, il portiere viola si lancia e respinge

Gol di Boquete. Portiere da una parte, palla dall'altra. Pari viola

Gol di Linari. Baldi intuisce ma il rigore è perfetto nell'angolino, Roma avanti

Gol di Cinotti. Caesar intuisce ma tocca soltanto, pari viola

Gol di Giugliano. Spiazzata Baldi, Roma in vantaggio

Palo di Agard. Comincia malissimo la Fiorentina.

Comincia la Fiorentina con Agard

CALCI DI RIGORE

122' - Finisce qui! La Coppa Italia Femminile si assegnerà ai calci di rigore

122' - Ultima occasione per la Fiorentina! Longo si libera bene e va al tiro da fuori area, palla alta di circa un metro

121' - Cambio nella Fiorentina: fuori Johannsdottir, dentro Cinotti

120' - Due minuti di recupero

117' - Miracolo di Baldi! Il portiere della Fiorentina esce a valanga su Viens, che aveva calciato a botta sicura dal centro dell'area

115' - Roma pericolosa! Feiersinger suggerisce in area per Viens che, pur defilata, da buona posizione spara altissimo

113' - Pilgrim entra in area dalla sinistra e tenta la conclusione, ma la palla non prende il giusto effetto e termina a lato

109' - Occasione per la Fiorentina! Tiro di Johannasdottir che scheggia il palo e si perde sul fondo

105' - Comincia il secondo tempo supplementari

104' - Due chance per la Roma! Pilgrim tutta sola in area non riesce a segnare, sulla ribattuta spreca anche Viens. Sul conseguente corner Minami stacca di testa, super parata di Baldi

103' - Cambio nella Fiorentina: fuori Hammarlund, dentro Lundin

91' - Che occasione per Agard! Sugli sviluppi di un corner la viola calcia a botta sicura, Minani salva miracolosamente un gol già fatto

TEMPI SUPPLEMENTARI

94' - Finisce qui, 3-3 tra Fiorentina e Roma: si va ai tempi supplementari

93' - Che occasione per Longo! Errore di Caesar nel rinvio, palla consegnata all'attaccante viola che calcia di prima ma ampiamente fuori bersagio

90' - Gol della Roma. Incredibile pareggio di Viens che si coordina in area e insacca al volo. 3-3.

87' - La Roma ci prova dalla distanza con Giugliano, palla ampiamente a lato

79' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Toniolo e Janogy, dentro Erzen e Longo

75' - Gol della Roma. Punizione scodellata in area da Giugliano, Minami anticipa tutti e da due passi devia il pallone in rete. 3-2.

71' - GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! Janogy innescata tra le linee si ritrova davanti al portiere e mette il pallone nell'angolino. 3-1!

70' - Occasione per la Roma! Corner in mezzo, Viens ci prova di testa e per poco il pallone non carambola in rete!

67' - Tentativo della Roma che si distende in campo aperto e va al tiro con Viens, Baldi blocca facilmente

60' - Partita bloccata, arrivano i primi cambi nella Roma: fuori Greggi e Giacinti, dentro Troelsgaard e Pilgrim.

48' - GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! Hammarlund si destreggia in area e mette rasoterra dentro, Janogy anticipa tutti e di prima intenzione gonfia la rete. 2-1!

45' - Si riparte!

SECONDO TEMPO

45' - Finisce qui il primo tempo, 1-1 tra Fiorentina e Roma

34' - Ancora Giugliano pericolosa: cross sul secondo palo e tiro a botta sicura, ma solo sull'esterno della rete

29' - Giugliano calcia dalla distanza, Baldi si oppone in angolo

20' - Pareggio della Roma. Splendido assist di tacco di Giugliano e colpo di testa di Giacinti ad anticipare il portiere viola Baldi. 1-1

10' - GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! Hammarlund sfrutta una clamorosa indecisione nel rinvio di Caesar! 1-0!

0' - Si parte!

Allo stadio Manuzzi di Cesena la Fiorentina affronta la Roma nella finalissima della Coppa Italia Primavera. Per non perderti neanche un'emozione del match aggiorna continuamente questa pagina.