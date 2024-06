Bucciantini: "Italiano non ha lasciato Firenze per il Bologna. La Fiorentina ha bisogno di un centravanti, ma non solo"

Questo pomeriggio il giornalista di SkySport Marco Bucciantini, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di parlare di alcuni temi di casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole:

“Italiano non ha lasciato Firenze per Bologna, ha solo ritenuto concluso il suo ciclo alla Fiorentina”

“Italiano non è che ha scelto di andare al Bologna per fare un dispetto a Firenze, ha solo ritenuto concluso il suo ciclo professionale alla Fiorentina: ha influito anche il suo rapporto emotivo con la piazza. Non dimentichiamoci poi che a Bologna c’è un uomo, Sartori, che comunque ha saputo far molto bene nelle società dove ha lavorato: rendendosi capace di vendere bene, ma anche di acquistare altrettanti profili interessanti. Non credo che abbia lasciato Firenze per Bologna, ha solo preso una decisione. Poi una volta liberatosi ha scelto la proposta migliore che gli era stata proposta: il Napoli aveva scelto Conte, il Milan pensa a Fonseca, Bologna era la piazza piu idonea. Oltretutto giocherà anche la Champions League che sarà molto difficile, sopratutto se dovesse cambiare alcune pedine di questa squadra, ma allo stesso tempo spensierata”.

“La Fiorentina in attacco non ha bisogno solo del centravanti: ecco cosa serve"

Ha poi parlato del centravanti: “Non è facile grandi attaccanti in giro per la Serie A, e chi li ha li valuta a peso d’oro. Gli attaccanti che segnano sono pochi: Lautaro e Thuram all’Inter, Vlahovic alla Juve ed Osimehn al Napoli. La Fiorentina ha bisogno di giocatori forti ed importanti in attacco, almeno un paio: il centravanti da certezze, ma non manca solo quello. Dagli esterni negli ultimi mesi i viola avranno avuto 3 gol e 3 assist dagli esterni: questi numeri non bastano. Pradè ha parlato di un grande centravanti, e per prenderlo ci vorrà sicuramente tempo: almeno che la trattativa non sia gia intavolata da tempo. Molto dipenderà da quello che vorrà fare la società, sopratutto quali sono le cifre che vorrà spendere sul mercato. Anche dall'Arabia arriveranno meno soldi rispetto alla scorsa stagione”.

“In Europa ci sono tanti giovani attaccanti pronti ma servono tanti milioni”

Ha poi concluso: “Anche i Europa scarseggiano gli attaccanti forti: ci sono 5/6 attaccanti tra il 99 e il 2003 che non è vero che devi aspettare. Uno su tutti Sesko del Lipsia. Volendo qualche grande operazione si può fare, perche questi non sono profili da aspettare. E’ poi chiaro che per compare un giocatore dal Lipsia non ricevi nessuno sconto e per questo dovrei mettere almeno 50 milioni sul piatto. Tutto dipende da quanto la società viola vorrà investire, i profili che segnano con continuità costano tanto”