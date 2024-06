UFFICIALE - Avventura all'estero per un giovane attaccante della Fiorentina, che rimarrà...in viola! Ecco la formula e la destinazione

Ceduto un giovane viola

Da poco ufficiale il passaggio di Adrian Denes all'Ujpest. Il giovane esterno sinistro magiaro classe 2004 della Fiorentina giocherà dunque in patria, nel massimo campionato ungherese, con la maglia viola del club di Budapest, nota a Firenze per il gemellaggio tra la loro tifoseria e quella gigliata.

I dettagli

Come appreso da Fiorentinanews.com, Denes si trasferisce all'Ujpest mediante la formula prestito.