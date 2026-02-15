Il futuro in cinque giorni. E contro il Pisa tornano due pedine fondamentali

Il reale valore della vittoria a Como lo si potrà vedere solo dopo il derby toscano contro il Pisa, che andrà in scena lunedì prossimo al Franchi. Contro i lariani potrebbe essere stata la gara della svolta o solo l'ennesima illusione di questa stagione.

Il futuro in 5 giorni

E così la Fiorentina si giocherà una grande fetta del suo futuro italiano e internazionale in cinque giorni: giovedì la gara di andata contro lo Jagiellonia, valevole per i playoff di Conference League e lunedì, appunto, la sfida ai cugini pisani che rimane un crocevia fondamentale per la salvezza.

Due rientri

E contro i nerazzurri Vanoli ritroverà due pedine fondamentali: Gudmundsson e Rugani sono pronti al rientro, ma non ci saranno in Polonia. Sull'islandese meglio non rischiare, mentre il difensore non è in lista UEFA. Lo scrive La Nazione.