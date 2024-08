Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino ha reso noto l'undici che andrà in campo oggi contro il Venezia. In difesa tornano Comuzzo e Biraghi, sulle fasce ci sono Parisi e Dodô. A centrocampo accanto Amrabat Richardson all'esordio da titolare, mentre in attacco con Kouame e Kean c'è Barak.

Da segnalare che nella formazione titolare del Venezia c'è il ritorno da ex al 'Franchi' di Alfred Duncan.

Fiorentina (3-4-2-1): Terracciano; Biraghi, Comuzzo, Ranieri; Parisi, Amrabat, Richardson, Dodô; Kouame, Barak; Kean.

Venezia (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Altare, Sverko; Candela, Andersen, Duncan, Zampano; Ellertsson, Oristanio; Gytkjaer.