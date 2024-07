Berardi corre verso un recupero flash. Fiorentina e Bologna di nuovo alla finestra?

La rottura del tendine d'Achille aveva fatto temere uno stop di circa 7-8 mesi per l'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi. dall'infermeria neroverde, però, le notizie che arrivano fanno sperare in un recupero molto più veloce dell'attaccante esterno, che come riporta La Gazzetta dello Sport potrebbe tornare ad allenarsi già i primi di agosto.

E con il suo ritorno, anche le voci di mercato tornano a correre. Come sottolinea la rosea, Fiorentina e Bologna potrebbero rifarsi sotto per lui, vista la necessità sugli esterni d'attacco. Più defilata invece la Juventus, che aveva seguito Berardi nelle ultime stagioni con interesse.