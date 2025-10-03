Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana di Dodo, tra i più deludenti in questo inizio di stagione: "Dodo è un calciatore della Fiorentina, non mi risulta siano arrivate tutte queste offerte. Si metta a giocare come sa, cosa che non si è vista in queste partite. Spezzo però una lancia a suo favore: lui andava molto bene con Italiano, quando c'erano dei meccanismi di gioco ben precisi. Ora che il gioco non c'è, per i calciatori - e mi riferisco a tutti, non solo Dodo - fanno fatica a meno che non siano veramente al cento per cento della forma. E al momento nessuno lo è".

“Ho visto segnali di manovra”

Poi su ieri sera: “Vedere la partita è stata dura, loro hanno anche sfiorato il pareggio. Prendiamo però il poco di buono, una vittoria che può aiutare a risollevare il morale dello spogliatoio. Questo risultato può aiutare per affrontare la Roma e in generale un calendario complicato per la Fiorentina, o almeno me lo auguro. Qualcosina in più ieri s'è visto, Dzeko non ha fatto una partita straordinaria ma ha funzionato da collegamento tra centrocampo e attacco. Ho visto una squadra che accompagnava di più la manovra, poi le prestazioni individuali restano quelle che sono”.