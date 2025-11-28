Sarri chiude le porte per sempre alla Fiorentina? "Vorrei chiudere la carriera con la Lazio al Flaminio"
Durante un'intervista rilasciata a DAZN, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha parlato anche del suo futuro. Negli ultimi mesi si è parlato spesso anche di un possibile approdo alla Fiorentina, ma nei suoi piani secondo le sue parole sembra esserci altro.
Sogni di fine carriera
"Vorrei chiudere la carriera con la Lazio che riesce a prendere il Flaminio, che alla prima partita ci sia io in panchina e che lo stadio si chiami Tommaso Maestrelli".
Rapporto tra toscani
"Il mio rapporto con Allegri? E' buono, è un toscano, quindi buono. Si può avere un’idea di calcio diversa, ma c’è comunque un buon rapporto".
