Il Pescara "perde" un obiettivo dalla Fiorentina. Resta però in piedi la trattativa per l'attaccante

Stando a quanto appreso da Il Centro continuano i dialoghi tra il Pescara e la Fiorentina per una punta della società gigliata. Sfumata l’ipotesi Edoardo Pierozzi per la corsia destra di difesa, il Delfino è sempre in corsa per Samuele Spalluto.

L'ataccante, nello scorsa stagione transitato in prestito dalla Ternana, prima, e dal Novara, poi, aveva messo a referto complessivamente 17 presenze, 2 gol e 1 assist. Per lui adesso si prospetta una nuova chance, anche se in una categoria inferiore.