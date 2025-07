Massimo Mauro: "La Juventus dovrebbe ripartire dagli italiani. Poi però vedi Fagioli e Kean e..."

Intervistato oggi da La Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha parlato della Juventus e dei suoi ex passati alla Fiorentina, fra cui Kean e Fagioli, ma anche di Vlahovic, il cui futuro è incerto:

“Non si può trattare così Vlahovic”

“Comolli eredita una situazione dal passato, a partire dalla gestione di Vlahovic. Non si può trattare così un calciatore che rappresenta un capitale per la società. Club e giocatore devono trovare un compromesso, è antipatico quando si arriva all’ultimo anno di contratto e non si vuole firmare: non si premiano gli sforzi del club a fare un contratto simile".

Sui rimpianti di Fagioli e Kean

"Mi piacerebbe che tornasse a esserci uno zoccolo azzurro alla Juve. In uno spogliatoio, è importantissimo perché, nelle difficoltà, chi conosce la storia del club in cui gioca è avvantaggiato nel risolvere i problemi. Ma, date le fatiche enormi della Nazionale, come faccio a dire alla Juve di prendere italiani forti? Serve trovarli o crescerli: è stato fatto, però purtroppo Fagioli, Rovella e Kean poi sono andati via”.