Casini: "Sono in apprensione per la Fiorentina. Ma bisogna guardare con fiducia al futuro di questo club"

L'ex “sindaco del Viola Park”, Francesco Casini, già primo cittadino di Bagno a Ripoli, è stato interpellato da Radio Bruno per commentare il periodo orribile che sta vivendo la Fiorentina: “Come tutti i tifosi viola, ho vissuto le ultime vicende in casa Fiorentina con apprensione. Sono state e sono ancora ore fatidiche per i cambiamenti nell'assetto societario-sportivo”.

“Bisogna avere fiducia per il futuro”

“Ci aspettavamo, dopo gli ultimi giorni, l'addio di Pioli, ma anche quello di Pradè è stato inevitabile visti i risultati. Adesso, però, voglio guardare con fiducia al futuro”.

“Intanto, è obbligatorio arrivare ai fatidici 40 punti il prima possibile in campionato. In Conference poi ci si possono togliere delle soddisfazioni. Bisogna puntarci, secondo me. Non è tutto perduto”.

“Faccio il tifo per Galloppa”

"Spero che Galloppa venga confermato, poiché abbiamo un bisogno spasmodico di fare punti. Un nuovo tecnico? Vanoli, per dire, non mi entusiasma affatto".