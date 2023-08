Jovic proposto al Milan. Le possibili ma complesse soluzioni in uscita per il serbo

Dopo gli acquisti di Beltran e Nzola nella Fiorentina rischia di esserci meno spazio per Luka Jovic. Come riportato da Relevo.com ma non solo, il serbo classe '97 sarebbe perfino stato offerto da Ramadani al Milan, a sua volta in cerca di un vice-Giroud.

Altra opzione plausibile per una cessione rimane però la Stella Rossa, che da mesi segue il giocatore e intende riportarlo a casa. La distanza economiche tra la richiesta e l'offerta sembra essere ancora troppo distante, ma benché la permanenza di Jovic scricchioli di più, restano tanti gli aspetti che rallentano l'uscita del giocatore. L'ingaggio pesantissimo, gli sgravi del decreto crescita e il complesso accordo sottoscritto col Real Madrid in primis (50% della rivendita spettante ai blancos).