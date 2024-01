2024: Ode a Vincenzo Italiano

Ringraziamenti (al principio)

Grazie Rino Gattuso, perché se in quella torrida estate del Iachini-bis non tu avessi preteso chissà mai cosa a Commisso, adesso certamente non saremmo a questo a punto. Tanto antipatico da calciatore, quanto provvidenzialmente incapace da tecnico. Grazie di cuore Genna'.

Grazie Spezia, perché accontentarsi di un tal Hristov per consentire ad un club più blasonato di poter sognare in grande, è un atto di generosità chiaramente non voluto. Che poi - comunque - è stato pure altrettanto generosamente ricambiato con 12 profumati milioni per un centravanti angolano. Che fine M'Bala - ora pure ti squalificano - ma anche te, nel tuo minuscolo contributo, fai pure di questa storia.

Ode - breve - a Vincenzo Italiano

Ma semplicemente Grazie Vincenzo Italiano, per averci creduto sempre, dall'Arzignano a Basilea, da Trapani a Praga, dal Chievo Verona alla mediana con Torreira, Bonaventura e Castrovilli. Grazie al calcio, che da solo ci sa regalare gioie ed emozioni che difficilmente sapremmo spiegare in altro modo. Una testata di Ranieri in una notte di fine dicembre; una conclusione a sorpresa da cinquanta metri di Biraghi; una punizione dal limite che si insacca al sette di Vlahovic e una zampata - dolcissima - di Torreira. E poi la grande illusione di Luka Jovic, la persistenza con Cabral; le vane speranze riposte in Piatek e quelle mai sbocciate con Kokorin.

Un genio. Un'artista. Un'esteta del pallone. Ma pure un cinico, freddo, scorbutico e burbero…maestro. Insegnante di qualcosa di più di un 4-3-3, 4-2-3-1, 055 o 50127. Ma cosa vuoi che contino i numeri quando in campo ci va la passione? E a Firenze era difficile. Maledettamente complicato far riavvicinare un branco di brontoloni ad una squadra che manca poco ci fanno finire al gas. Ma Italiano ce l'ha fatta, Italiano è la NOSTRA luce in fondo al tunnel. Un'odissea di paure, ansie e preoccupazioni. Tutte risolte con tanto lavoro, impegno e sacrificio. Cos'è l'amore Johnny? E' un bacio di Jorko che ci fa tremare contro l'Internazionale, prima che Venuti si/ci faccia male o un altro argentino compagno di Gonzalez ci ributti con i piedi per terra. Non te ne andare Mister. 2024, altre finali in cui poter sperare.