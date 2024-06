C'è anche l'interesse della Fiorentina per un portiere in uscita dalla Sampdoria. I blucerchiati pronti a chiedere in cambio un difensore

La Sampdoria dovrà fare cassa e i genovesi hanno già individuato alcuni ‘sacrifici’ imprescindibili: tra essi figura anche il portiere Emil Audero, finito nel mirino anche della Fiorentina. Su questo si concentra oggi Calciomercato.com.

Tante squadre su Audero, in uscita dalla Samp

Il portiere scuola Juventus è reduce dal prestito all’Inter, che non lo ha riscattato per 7 milioni. Il numero uno italo-indonesiano è un idolo della tifoseria blucerchiata, e nelle ultime stagioni a Genova aveva sfoderato prestazioni di assoluto livello. La Fiorentina si sarebbero interessati a lui, in attesa di capire quale sarà il futuro di Terracciano, ma per Audero c’è la concorrenza del Nizza e soprattutto del Monza. Il Como invece si sarebbe defilato dalla corsa al numero uno genovese, mentre la Samp aspetta un’offerta concreta.

Il difensore viola che piace ai liguri

La Fiorentina tra l’altro è in possesso di una carta che potrebbe interessare alla Samp. I blucerchiati infatti monitorano per la difesa Christian Dalle Mura, centrale mancino classe 2002 cresciuto nelle giovanili viola. Dalle Mura ha fatto esperienza a Reggina, Cremonese, Pordenone e Spal. Nell’ultima stagione era alla Ternana, 14 presenze da gennaio tra campionato e play-out nella scorsa Serie B.