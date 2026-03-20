Galloppa: "Non stiamo raccogliendo quanto meritiamo. Arrabbiati? Dobbiamo esserlo. A Cagliari un'enorme prova di maturità"

L'allenatore della Fiorentina Primavera Daniele Galloppa è intervenuto ai canali ufficiali del club: “Ho visto grandissimi segnali contro la Roma, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché hanno giocato un'ottima partita contro la capolista. Abbiamo dato belle sensazioni, abbiamo un'impronta con idee e identità”.

“Cagliari partita tostissima. Dobbiamo superarla in tutti i modi”

Sul Cagliari: “Penso che sarà una delle partite più complicate che ci troveremo, una delle peggiori che potevamo trovarci adesso. Contro di loro sono sempre partite sporche, toste, in più hanno cambiato tecnico poco fa. Per essere squadra matura, questa sarà un grandissimo banco di prova. Dovremo superare questo scoglio in tutti i modi”.

“Dobbiamo essere arrabbiati, raccogliamo meno di quanto meritiamo”

Arrabbiati? “Non ci concederanno niente, sono una squadra di tutto rispetto. E noi dobbiamo essere arrabbiati, perché non siamo più i primi della classifica. Il Cagliari deve salvarsi e sicuramente avrà rabbia. Ma noi non stiamo raccogliendo quanto meritiamo”.