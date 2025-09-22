​​
Corriere dello Sport-Stadio: Crisi aperta, tocca a Pioli

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolone sulla Fiorentina e la gara di ieri: “Fischiati”. E ancora: “Mandragora illude Poi il Como domina Messaggio di Pioli”. 

Pagina 12

In apertura: “Fiorentina, solo fischi”. Sottotitolo: "I viola illudono: subito a segno con Mandragora  Poi il Como si sistema e domina la gara: prima il pareggio di Kempf, al 94’ il gol decisivo di Addai". Di spalla il commento: “Crisi aperta: tocca a Pioli”. 

Pagina 15

Qui troviamo le dichiarazioni a cominciare da quelle di Pradè, che dice: “Viola, avanti con Pioli”. Sottotitolo: “L’amarezza del tecnico dopo il ko: ”Sono preoccupato e dispiaciuto  Dobbiamo lavorare ancora di più". Di spalla infine: “Ranieri deluso ”Così non va".  

