Corriere dello Sport-Stadio: Crisi aperta, tocca a Pioli
In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolone sulla Fiorentina e la gara di ieri: “Fischiati”. E ancora: “Mandragora illude Poi il Como domina Messaggio di Pioli”.
Pagina 12
In apertura: “Fiorentina, solo fischi”. Sottotitolo: "I viola illudono: subito a segno con Mandragora Poi il Como si sistema e domina la gara: prima il pareggio di Kempf, al 94’ il gol decisivo di Addai". Di spalla il commento: “Crisi aperta: tocca a Pioli”.
Pagina 15
Qui troviamo le dichiarazioni a cominciare da quelle di Pradè, che dice: “Viola, avanti con Pioli”. Sottotitolo: “L’amarezza del tecnico dopo il ko: ”Sono preoccupato e dispiaciuto Dobbiamo lavorare ancora di più". Di spalla infine: “Ranieri deluso ”Così non va".
💬 Commenti (2)