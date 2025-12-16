​​

header logo

Corriere Fiorentino: Fiorentina nel pallone, giornata surreale tra telefonate e auguri saltati

Redazione /
Corriere Fiorentino

Una pagina del Corriere Fiorentino è stata dedicata stamani alla squadra viola. 

Pagina 8

Apertura per: “Fiorentina nel pallone”. Sottotitolo: “Giornata di summit al Viola Park, ma alla fine nessuna decisione forte. Vanoli resta (almeno fino a domenica). Non decolla l’idea di un nuovo d.g.”. Occhiello: “Giornata surreale tra telefonate e auguri saltati”

L'intervista

In taglio basso invece presente un'intervista: “Firenze si sta ribellando, i giocatori invece no”. Ovvero: “Il manager Pietro Lo Monaco: ”Non ci sono maghi, tocca solo a chi va in campo". 

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti