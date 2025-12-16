Corriere Fiorentino: Fiorentina nel pallone, giornata surreale tra telefonate e auguri saltati
Una pagina del Corriere Fiorentino è stata dedicata stamani alla squadra viola.
Pagina 8
Apertura per: “Fiorentina nel pallone”. Sottotitolo: “Giornata di summit al Viola Park, ma alla fine nessuna decisione forte. Vanoli resta (almeno fino a domenica). Non decolla l’idea di un nuovo d.g.”. Occhiello: “Giornata surreale tra telefonate e auguri saltati”
L'intervista
In taglio basso invece presente un'intervista: “Firenze si sta ribellando, i giocatori invece no”. Ovvero: “Il manager Pietro Lo Monaco: ”Non ci sono maghi, tocca solo a chi va in campo".
